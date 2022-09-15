秀英&鄭敬淏再次隔空放閃！輪流照顧愛犬「淏英&愛鳳」，現在輪到秀英「值班」、互動超有愛 ♥

每次看到被照顧得很好的淏英和愛鳳，都忍不住覺得鄭敬淏和秀英會是非常棒的父母呢~

秀英近日做客《全知干預視角》，首次公開住家內部。 經紀人介紹說秀英雖然在舞台上看起來很有活力，但私下裡講話不多、非常怕麻煩，美容管理也是為了工作不得不堅持。

秀英一大早來到客廳做伸展活動，兩個狗狗淏英和愛鳳立即圍上來撒嬌，秀英也超有愛地和牠們親親，冰箱上還貼著狗狗們的可愛照片。 其實這兩隻狗狗是秀英和男友鄭敬淏一起照顧的，之前鄭敬淏在vlog影片中也做過介紹。



鄭敬淏2020年11月通過YouTube頻道monotube分享假日生活，帶著兩隻愛犬在住家附近散步。鄭敬淏介紹黑色臘腸犬名叫「淏英」，略顯害羞地委婉表示：「是和一起飼養的人一同決定的。」 字幕組則直白地寫道：「淏」來自鄭敬淏，「英」來自秀英XD



至於可能有些混血的白色比熊「愛鳳」，鄭敬淏表示是從寵物醫院收養來的狗狗，因為當時他的車子叫鳳植、剛好兩隻都是白色，所以起名叫「小鳳植」，簡稱愛鳳。



鄭敬淏說他和秀英是共同飼養這兩隻狗狗，秀英工作忙的時候就由鄭敬淏照顧，鄭敬淏忙的時候則交給秀英。 鄭敬淏說照顧狗狗令他十分忙碌，早上起來就要開始收拾便便、餵食、散步、擦腳等一連串活動，因此假日也總是待在家。 《全知干預視角》裡，秀英早上起來的活動流程也幾乎一模一樣XD



秀英和鄭敬淏從2013年開始公開交往，今年已經是第10年。 雖不常放閃，但偶爾透露出的互動都令人感受到他們感情的穩定。 目前淏英和愛鳳住在秀英家，或許與鄭敬淏的新片《大巫家》10月即將上映有關，不論如何都讓人覺得好暖呀~



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