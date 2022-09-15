BLACKPINK ROSÉ亮相东京，白色婚纱裙美翻了！是品牌方「亲女儿」没错了，戴30亿奢华珠宝被送9000万满钻项链

女团BLACKPINK成员ROSÉ以一袭白色礼服和价值上亿（韩币，下同）的珠宝闪耀东京。

日前，ROSÉ作为Tiffany & Co.的全球代言人出席了在品牌日本东京举办的高奢珠宝新品发布会，当天她穿了一条Vivienne Westwood白色婚纱登场，立体剪裁的叠褶给人一种奢华时尚感，上半身是复古胸衣设计，做成了不对称的抓褶加单袖的设计。下半身则是全侧开隐叉裙摆，ROSÉ大部份时间都撩起前面的裙摆，正好露出笔直纤细的漫画腿，后半部份和婚纱一样有著长长的裙摆，营造出浪漫唯美气息，十分符合ROSE自身的甜酷风格 。



而最引人瞩目的就是ROSÉ脖子上戴著的钻石项炼，同样来自Tiffany & Co，价值近30亿（韩币，约210万美金），据说成为了韩娱明星中佩戴最贵珠宝第一人。



不仅如此，作为全球代言人的ROSÉ也备受品牌方的喜爱，除了能够佩戴价值数十亿的钻石项炼之外，还收到了来自品牌方送出的高奢礼物，一条价值9000万的项链，虽然没有活动上佩戴的那条奢华闪亮，但也是全钻设计，十分高调。



而ROSÉ也很满意这次的LOOK，在个人IG上晒出了图片，附文表示：「钻石是所有女孩的好朋友」。 引来大批粉丝和网友的点赞和评论，众人称：「有好莱坞明星的味道」、「太美了」、「作为爱豆时是酷酷的风格，时尚活动上就是另外一种气质」、「太美了，钻石项链就够美的了，但ROSÉ本人更美」等。



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