《真劍勝負》估計是愉快又痛快的電視劇！都敬秀變身為「調皮檢察官」，首版預告宣示自己將「不擇手段」

這種瘋狂的眼神讓小編的心也瘋狂了…十月就等這一部！

都敬秀（EXO D.O.）將以KBS 2TV新水木劇（週三、四）《真劍勝負》睽違4年回歸小螢幕，下月（10月）5日首播。劇情描述總是給人吊兒郎噹感覺的檢察官陳正（都敬秀 飾），與富人及權力所形成的惡勢力展開對決，剷除活在特權中並從中牟利者的故事。

官方於上週公開首版海報，都敬秀身穿運動服，並以爆炸頭的造型亮相。海報上寫著：「至今為止沒有這樣的檢察官，他是檢察官？還是搗蛋鬼？」海報的風格頗有日本熱血動漫的感覺，在一群穿著正裝的男人裡，穿著藍色運動服並露出不尋常笑容的都敬秀，顯得格外特別。

而在首版預告裡，延續海報的風格，都敬秀一走進辦公室便砸碎所有的東西，展現「瘋子氣息」。他唸著臺詞：「你知道我在這個地方生活的感受是什麼嗎？想要抓住像你們這樣的傢伙，就要更狠毒、更用力地打你們的後腦勺。我要是想抓就一定會抓住，不擇手段。做一次那種瘋狂的事吧！」

而在劇本閱讀現場，可以看到一一自我介紹的「名品演員」們。都敬秀飾演的「陳正」，比起法律更靠近木劍（應該就是預告裡拿的「工具」XD），是檢察廳公認的「問題兒童」。充滿正義的他，被封為「搗蛋鬼檢察官」，不論在什麼樣的情況下都相當從容、爽快。都敬秀提到，這是一部愉快且痛快的作品，感覺會拍出很有趣的電視劇。

李世熙飾演的「申雅拉」，則是充滿熱情的檢察官，認為「規則就是用來遵守的」。她對著陳正大罵：「像你這樣的傢伙怎麼成為檢察官的？」頭腦聰明、精明又能幹，一看就知道她和陳正不對盤！（大笑）李世熙表示，申雅拉這個角色非常帥氣，是自己至今為止不曾飾演過的角色，所以沒有不出演的理由。

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