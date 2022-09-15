《真剑胜负》估计是愉快又痛快的电视剧！都敬秀变身为「调皮检察官」，首版预告宣示自己将「不择手段」

这种疯狂的眼神让小编的心也疯狂了…十月就等这一部！

都敬秀（EXO D.O.）将以KBS 2TV新水木剧（周三、四）《真剑胜负》睽违4年回归小萤幕，下月（10月）5日首播。剧情描述总是给人吊儿郎当感觉的检察官陈正（都敬秀 饰），与富人及权力所形成的恶势力展开对决，铲除活在特权中并从中牟利者的故事。

官方於上周公开首版海报，都敬秀身穿运动服，并以爆炸头的造型亮相。海报上写著：「至今为止没有这样的检察官，他是检察官？还是捣蛋鬼？」海报的风格颇有日本热血动漫的感觉，在一群穿著正装的男人里，穿著蓝色运动服并露出不寻常笑容的都敬秀，显得格外特别。

而在首版预告里，延续海报的风格，都敬秀一走进办公室便砸碎所有的东西，展现「疯子气息」。他念著台词：「你知道我在这个地方生活的感受是什么吗？想要抓住像你们这样的家伙，就要更狠毒、更用力地打你们的后脑勺。我要是想抓就一定会抓住，不择手段。做一次那种疯狂的事吧！」

而在剧本阅读现场，可以看到一一自我介绍的「名品演员」们。都敬秀饰演的「陈正」，比起法律更靠近木剑（应该就是预告里拿的「工具」XD），是检察厅公认的「问题儿童」。充满正义的他，被封为「捣蛋鬼检察官」，不论在什么样的情况下都相当从容、爽快。都敬秀提到，这是一部愉快且痛快的作品，感觉会拍出很有趣的电视剧。

李世熙饰演的「申雅拉」，则是充满热情的检察官，认为「规则就是用来遵守的」。她对著陈正大骂：「像你这样的家伙怎么成为检察官的？」头脑聪明、精明又能干，一看就知道她和陈正不对盘！（大笑）李世熙表示，申雅拉这个角色非常帅气，是自己至今为止不曾饰演过的角色，所以没有不出演的理由。

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