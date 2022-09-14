不愧是國際級Model！《魷魚遊戲》鄭好娟出席艾美獎造型兼具時尚感與韓國特色！外媒封為艾美獎第7美！

日前演員鄭好娟與李政宰憑藉《魷魚遊戲》出席第74屆艾美獎，除了舞台上的活潑重現木頭人橋段以外，鄭好娟的整體造型以及服裝更受到外媒讚賞，被選為當日的Best Dress第七位！

韓國時間9月13日在美國LA所舉辦的第74屆艾美獎頒獎典禮，《魷魚遊戲》在全球大放異彩，也讓李政宰獲得了艾美獎影帝，導演黃東赫也獲得最佳導演獎的肯定。當日雖然也入圍了女配角獎的鄭好娟與獎項擦肩而過，但她的穿著造型以及穩健台風表現，受到外媒的矚目與肯定。

鄭好娟在紅毯的訪問時，興奮提到自己真的沒想到會站在此地，正在努力享受並好好記住當下的感覺。而她在紅毯上登場的一襲幹練風格的高衩長洋裝，更在氣勢上壓倒紅毯眾女星。美國演藝媒體「People」將鄭好娟的造型選為當日第7美，更評價：「鄭好娟展現了細膩的樣式搭配以及豐富色彩，她的禮服以及精緻髮飾相當搭配。」



時尚雜誌《VOGUE US》也提到鄭好娟的瀏海與下端微捲短髮，加上髮帶上的花飾吸引了人們的目光，認為她是艾美獎的最佳造型。另一媒體《Hypebae》也同樣肯定鄭好娟的造型是當日最美。鄭好娟的水晶花頭飾，其實類似穿上韓服時會戴上的頭帶裝飾，而髮型與整體妝感也充滿古典氣息，細細的肩帶加上帶有各色珠珠裝飾發亮的長洋裝，開著高衩也讓她能露出腿來，展現模特兒的霸氣，兼具時尚與韓國特色的造型大獲好評。

雖然鄭好娟本次沒能奪得最佳女配角獎項，但她在舞台上的可愛表現已獲得觀眾們的喜愛，她也祝賀導演以及李政宰能榮獲這難得的獎項肯定，並未對自己沒獲獎而感到失望，展現相當真誠的滿滿義氣。



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