超人氣網漫《犬系戀人》將翻拍成電視劇！車銀優X朴珪瑛X李玹雨領銜主演

車銀優和朴珪瑛是「二搭」了呢！兩人還曾經拍過吻戲～

超人氣網漫《犬系戀人》（已完結）描述因為家庭詛咒，女主角「韓海娜」一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去。先前早有計畫將翻拍成電視劇，飾演漫畫主角的演員們也終於塵埃落定，預計下月（10月）開機。

▲車銀優飾演「陳書元」，因為小時候的事情而害怕狗狗，遇到韓海娜後將有不同的改變。這也是「撕漫男」車銀優繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《Island》（待播）後，第四部漫改劇。

▲朴珪瑛飾演「韓海娜」，如果親親就會變成狗狗，所以她以「不接吻」為條件交往，屢次被甩。目前朴珪瑛的待播作品有《Celebrity》、《Sweet Home 2》等，都將通過Netflix播出。

▲李玹雨飾演「李寶謙」，有著親切、可愛的笑容，性格意外強勢，經常說出大快人心的話，似乎隱藏著什麼秘密。2019年退伍後，以Netflix《紙房子：韓國篇》回歸小螢幕的他，終於又有新作品的消息，令粉絲們相當期待。

值得一提的是，車銀優與朴珪瑛曾於2018年以URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV的主角相遇，此次合作《犬系戀人》為「二搭」。





兩人在MV裡大談「辦公室戀情」，有許多親密的鏡頭，還有純純的吻戲。作為《犬系戀人》的粉絲，小編實在好奇這部電視劇會如何呈現！

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