超人气网漫《犬系恋人》将翻拍成电视剧！车银优X朴圭瑛X李玹雨领衔主演

车银优和朴圭瑛是「二搭」了呢！两人还曾经拍过吻戏～

超人气网漫《犬系恋人》（已完结）描述因为家庭诅咒，女主角「韩海娜」一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去。先前早有计画将翻拍成电视剧，饰演漫画主角的演员们也终於尘埃落定，预计下月（10月）开机。

▲车银优饰演「陈书元」，因为小时候的事情而害怕狗狗，遇到韩海娜后将有不同的改变。这也是「撕漫男」车银优继《我的ID是江南美人》、《女神降临》、《Island》（待播）后，第四部漫改剧。

▲朴圭瑛饰演「韩海娜」，如果亲亲就会变成狗狗，所以她以「不接吻」为条件交往，屡次被甩。目前朴圭瑛的待播作品有《Celebrity》、《Sweet Home 2》等，都将通过Netflix播出。

▲李玹雨饰演「李宝谦」，有著亲切、可爱的笑容，性格意外强势，经常说出大快人心的话，似乎隐藏著什么秘密。2019年退伍后，以Netflix《纸房子：韩国篇》回归小萤幕的他，终於又有新作品的消息，令粉丝们相当期待。

值得一提的是，车银优与朴圭瑛曾於2018年以URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV的主角相遇，此次合作《犬系恋人》为「二搭」。





两人在MV里大谈「办公室恋情」，有许多亲密的镜头，还有纯纯的吻戏。作为《犬系恋人》的粉丝，小编实在好奇这部电视剧会如何呈现！

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