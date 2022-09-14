aespa Karina聽錯記者指示還是跟著照做！結果出現爆笑呆萌畫面XD

原來Karina是隻呆萌貓咪呀～

人氣女團aespa成員Karina頂著「人間AI」的完美外表，未出道就引來極大關注，頻繁搶下大牌精品代言，如Givenchy及最新的珠寶品牌Chopard，話題不斷。

不科學的十頭身、巴掌臉、精緻五官的高級冷相顏值，舞台上又極有魄力的Karina，沒想到其實個性意外呆萌，不止臉是貓咪相，個性竟然也跟貓一樣萌萌的，根本是隻貨真價實的貓咪呀XD

最近Karina出席記者會，拍照時聽錯記者說的話，卻還是先跟著照做了，旁邊的人見狀後，全都忍不住爆笑：

記者：請看左邊～～～（왼쪽이요）

Karina：稍息站好．．．？（열중쉬어）

Karina：我聽錯了嗎？

先乖乖稍息好了！



影片流出後讓韓國網友紛紛表示Karina不愧是軍人女兒，雖然聽成稍息有點不知所措，竟然還是跟著照做，真的太可愛。也有人表示雖然Karina外表不是他的類型，但這一幕真的太圈粉了，影片裡很漂亮。也有人注意到這個造型很清純，Karina很適合很好看，希望她能多做這個造型。而Karina事後在個人泡泡上說，不知道自己怎麼會在記者會上很認真的稍息，還以為是最近流行這樣拍，想說自己是不是落伍了，事後發現影片在網路瘋傳時還嚇了一跳（笑）



之前aespa上綜藝節目《全知干預視角》時，成員一起買超商食物去公園野餐，才發現Karina非常怕鳥，只要鳥飛過頭上就會嚇到，對比Winter冷靜地安慰完後繼續大口吸泡麵，讓節目主持群笑翻。aespa舞台上霸氣圈粉，私下個性卻超有反轉魅力，看來各個都是寶藏呀。

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