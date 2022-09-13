《青春MT》各劇組初見面超尷尬！朴敘俊成為「遊戲黑洞」讓郭東延＆蔡秀彬狂喊：「前輩nim」

不同劇組的演員們聚在一起真的有點尷尬，為了進行遊戲，製作組把所有團隊混在一起，通過抽球的方式進行分組。

紅隊有：金裕貞、朴寶劍、黃寅燁、崔成恩、李周映；黃隊：朴敘俊、郭東延、蔡秀彬、池慧元、尹敬浩；藍隊：池昌旭、鄭振永、權娜拉、劉慶秀、金寶侖。



之後開始進行遊戲，第一體題目是「在《雲畫的月光》中不是有『洪羅溫』嗎？女扮男裝為主角的電視劇或電影」，各組也開始撿漏！藍隊的權娜拉想到自己出演的《暗行御史》，但池昌旭講錯答案又失敗，黃隊的郭東延則馬上交代朴敘俊：「前輩～《暗行御史》！」當前面四位隊友答完時，朴敘俊光速忘記，也讓郭東延和蔡秀彬大喊：「前輩nim！」



第二題是「請說出類似實現魔術《魔幻之音》的咒語」，結果黃隊的成員一一說出答案，到了朴敘俊又再次停住，真的是遊戲黑洞啊！但幸好之後有反轉，《59年的往十里》確認超多次 XD



經過一次又一次的答題，彼此之間也越來越熟悉，甚至還會先圍成一圈討論分配要答什麼，最後比數是3：3：3同分，還只剩下一個問題，到底哪隊會獲得最終勝利，贏得烤肉大餐呢？期待下週的播出啊～



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