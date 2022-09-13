《青春MT》各剧组初见面超尴尬！朴叙俊成为「游戏黑洞」让郭东延＆蔡秀彬狂喊：「前辈nim」

不同剧组的演员们聚在一起真的有点尴尬，为了进行游戏，制作组把所有团队混在一起，通过抽球的方式进行分组。

红队有：金裕贞、朴宝剑、黄寅烨、崔成恩、李周映；黄队：朴叙俊、郭东延、蔡秀彬、池慧元、尹敬浩；蓝队：池昌旭、郑振永、权娜拉、刘庆秀、金宝仑。



之后开始进行游戏，第一体题目是「在《云画的月光》中不是有『洪罗温』吗？女扮男装为主角的电视剧或电影」，各组也开始捡漏！蓝队的权娜拉想到自己出演的《暗行御史》，但池昌旭讲错答案又失败，黄队的郭东延则马上交代朴叙俊：「前辈～《暗行御史》！」当前面四位队友答完时，朴叙俊光速忘记，也让郭东延和蔡秀彬大喊：「前辈nim！」



第二题是「请说出类似实现魔术《魔幻之音》的咒语」，结果黄队的成员一一说出答案，到了朴叙俊又再次停住，真的是游戏黑洞啊！但幸好之后有反转，《59年的往十里》确认超多次 XD



经过一次又一次的答题，彼此之间也越来越熟悉，甚至还会先围成一圈讨论分配要答什么，最后比数是3：3：3同分，还只剩下一个问题，到底哪队会获得最终胜利，赢得烤肉大餐呢？期待下周的播出啊～



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