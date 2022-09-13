超寵粉♥ 李鍾碩在見面會親自發放應援手燈給粉絲，還準備「周邊套裝組」送給全場粉絲！

超寵粉♥ 李鍾碩在見面會親自發放應援手燈給粉絲，還準備「周邊套裝組」送給全場粉絲！

明星   2022年9月13日   星期二14:32   Yuan  

（封面圖源：twitter@highziumstudio、twitter@haru_ljs）

12日，李鍾碩在首爾舉行「RE, JONG SUK」粉絲見面會，這也是他時隔4年舉辦粉絲見面會。

（圖源：HiSTORY D&C）

開場前，李鍾碩就先粉絲們送上驚喜！上下都穿著黑色的他，親自向先抵達的500名粉絲們發放應援手燈、應援手幅等，並握手致謝。（海外飯OS：我怎麼不在現場QQ）

此外，在所有座位上都擺放著「周邊套裝組」，裡面有應援手燈、扇子、小卡、證件照、照片組、鑰匙圈和手幅等。因爲睽違許久舉辦粉絲見面會，所以沒有單獨販售周邊，而是作爲禮物送給所有到場的粉絲們。

見面會舉辦前，李鍾碩曾表示：「一直等待與粉絲們見面，爲了能夠度過有意義的時間，我會盡最大努力準備。」正如他親自表達的抱負一樣，不僅親自參與節目企劃，粉絲見面會也充滿豐富的活動，繼與粉絲們的真實遊戲、問答之後，還和嘉賓們（孔代表、金順泰）一起講述作品的幕後故事。
（圖源：twitter@highziumstudio）（圖源：twitter@highziumstudio）（圖源：twitter@highziumstudio）

李鍾碩退伍後通過電視劇《黑話律師》回歸，劇中他飾演「朴昌浩」一角，再次展現了「值得信賴的演員」的潛力，最高收視高達12.0％。而《黑話律師》將在本週播出大結局，相信劇迷們都很期待最後的結局吧？
（圖源：MBC《黑話律師》劇照）

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