超宠粉♥ 李钟硕在见面会亲自发放应援手灯给粉丝，还准备「周边套装组」送给全场粉丝！

12日，李钟硕在首尔举行「RE, JONG SUK」粉丝见面会，这也是他时隔4年举办粉丝见面会。

开场前，李钟硕就先粉丝们送上惊喜！上下都穿著黑色的他，亲自向先抵达的500名粉丝们发放应援手灯、应援手幅等，并握手致谢。（海外饭OS：我怎么不在现场QQ）

이종석 .. 이렇게 나와서 .. 팬들 한명한명 .. 응원봉 나눠주심 pic.twitter.com/MAB9d9KLCk — 쿠우 (@1989O914) September 12, 2022

입장할 때 이종석 배우님이 응원봉 나눠줌ㅠㅠ

얼굴 개작다 ….. 비율 개좋다 …. #이종석 pic.twitter.com/ySDo67Wvwf — 하루☼ (@haru_ljs) September 12, 2022

此外，在所有座位上都摆放著「周边套装组」，里面有应援手灯、扇子、小卡、证件照、照片组、钥匙圈和手幅等。因爲睽违许久举办粉丝见面会，所以没有单独贩售周边，而是作爲礼物送给所有到场的粉丝们。

#이종석 팬미팅 레전드 혜자 …

-종이슬로건

-스웨이드슬로건

-부채

-증사

-포카3종

-포토티켓

-응원봉

-키링 or 그립톡

다주는 배우 어떤데 .. 심지어 입장할 때 응원봉 나눠주러 나옴 .. 레전드 팬사랑 배우 pic.twitter.com/93KXnxemCD — 하루☼ (@haru_ljs) September 12, 2022

见面会举办前，李钟硕曾表示：「一直等待与粉丝们见面，爲了能够度过有意义的时间，我会尽最大努力准备。」正如他亲自表达的抱负一样，不仅亲自参与节目企划，粉丝见面会也充满丰富的活动，继与粉丝们的真实游戏、问答之后，还和嘉宾们（孔代表、金顺泰）一起讲述作品的幕后故事。



李钟硕退伍后通过电视剧《黑话律师》回归，剧中他饰演「朴昌浩」一角，再次展现了「值得信赖的演员」的潜力，最高收视高达12.0％。而《黑话律师》将在本周播出大结局，相信剧迷们都很期待最后的结局吧？



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