超宠粉♥ 李钟硕在见面会亲自发放应援手灯给粉丝，还准备「周边套装组」送给全场粉丝！

超宠粉♥ 李钟硕在见面会亲自发放应援手灯给粉丝，还准备「周边套装组」送给全场粉丝！

明星   2022年9月13日   星期二14:32   Yuan  

（封面图源：twitter@highziumstudio、twitter@haru_ljs）

12日，李钟硕在首尔举行「RE, JONG SUK」粉丝见面会，这也是他时隔4年举办粉丝见面会。

（图源：HiSTORY D&C）

开场前，李钟硕就先粉丝们送上惊喜！上下都穿著黑色的他，亲自向先抵达的500名粉丝们发放应援手灯、应援手幅等，并握手致谢。（海外饭OS：我怎么不在现场QQ）

此外，在所有座位上都摆放著「周边套装组」，里面有应援手灯、扇子、小卡、证件照、照片组、钥匙圈和手幅等。因爲睽违许久举办粉丝见面会，所以没有单独贩售周边，而是作爲礼物送给所有到场的粉丝们。

见面会举办前，李钟硕曾表示：「一直等待与粉丝们见面，爲了能够度过有意义的时间，我会尽最大努力准备。」正如他亲自表达的抱负一样，不仅亲自参与节目企划，粉丝见面会也充满丰富的活动，继与粉丝们的真实游戏、问答之后，还和嘉宾们（孔代表、金顺泰）一起讲述作品的幕后故事。
（图源：twitter@highziumstudio）（图源：twitter@highziumstudio）（图源：twitter@highziumstudio）

李钟硕退伍后通过电视剧《黑话律师》回归，剧中他饰演「朴昌浩」一角，再次展现了「值得信赖的演员」的潜力，最高收视高达12.0％。而《黑话律师》将在本周播出大结局，相信剧迷们都很期待最后的结局吧？
（图源：MBC《黑话律师》剧照）

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