劉在錫自帶免疫反而屈辱？ 《韓星地帶：逃脫任務》奇葩設定「殭屍只咬秀麗之人」，李光洙哀求：「我想被咬！」

由劉在錫、李光洙、Yuri主持的《韓星地帶：逃脫任務》本月8日一口氣公開3集，每集都笑果超強，其中與殭屍對峙的那集尤其驚險刺激、笑料頻出！XD

第3集裡三人接到躲避殭屍的任務，有趣的是殭屍的設定：「只覬覦外貌秀麗之人」。 李光洙立即挖苦劉在錫：「哥先去把風，今天是你的日子，這宮裡唯一的自由人。」 劉在錫也反擊：「這裡只有Yuri危險，你很安全。」



這時殭屍突然出現，三人陸續躲進貼了符咒的家屋，但安全只是暫時的，一旦符咒被燒光，三人就必須另覓他處。 劉在錫雖然不情願，還是獨自踏出大門尋找其他躲避場所，一出門就被光洙關在外面XD

殭屍們很快蜂擁而至，但湊近看了看劉在錫後，居然紛紛發出嫌棄和失望的聲音、掉頭離開了。 屋內的光洙和Yuri大笑說果然沒咬在錫哥，在錫卻一陣失落：「我覺得很不爽耶，為何不咬我？」



光洙等到殭屍全部離去才開門，調侃劉在錫：「在錫哥有疫苗通行證耶，太帥了。」 氣得劉在錫把脫膠一半的小鬍子一把撕掉，光洙：「這樣更不會被咬了！」



光洙堅稱自己是秀麗之人，但劉在錫趁光洙不注意把他推出門後，發現光洙也一樣安全XD光洙不甘心地把手放進殭屍嘴裡，殭屍們竟紛紛搖頭躲開，這是有多嫌棄啊XD



更誇張的是，光洙被殭屍們抓住後反而把殭屍嚇到，令他更加不爽，甚至想去一趟美容院：「我今天想要被咬。」 Yuri無情地說：「以為去了就會有什麼改變嗎？」



《韓星地帶：逃脫任務》由三位成員一同面對突發狀況、在4小時的任務時間裡努力生存並完成任務，由Disney+獨家播出、每週三下午15:00更新。過程緊張又有趣，真的一看就停不下來！



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