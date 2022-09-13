刘在锡自带免疫反而屈辱？ 《韩星地带：逃脱任务》奇葩设定「僵尸只咬秀丽之人」，李光洙哀求：「我想被咬！」

由刘在锡、李光洙、Yuri主持的《韩星地带：逃脱任务》本月8日一口气公开3集，每集都笑果超强，其中与僵尸对峙的那集尤其惊险刺激、笑料频出！XD

第3集里三人接到躲避僵尸的任务，有趣的是僵尸的设定：「只觊觎外貌秀丽之人」。 李光洙立即挖苦刘在锡：「哥先去把风，今天是你的日子，这宫里唯一的自由人。」 刘在锡也反击：「这里只有Yuri危险，你很安全。」



这时僵尸突然出现，三人陆续躲进贴了符咒的家屋，但安全只是暂时的，一旦符咒被烧光，三人就必须另觅他处。 刘在锡虽然不情愿，还是独自踏出大门寻找其他躲避场所，一出门就被光洙关在外面XD

僵尸们很快蜂拥而至，但凑近看了看刘在锡后，居然纷纷发出嫌弃和失望的声音、掉头离开了。 屋内的光洙和Yuri大笑说果然没咬在锡哥，在锡却一阵失落：「我觉得很不爽耶，为何不咬我？」



光洙等到僵尸全部离去才开门，调侃刘在锡：「在锡哥有疫苗通行证耶，太帅了。」 气得刘在锡把脱胶一半的小胡子一把撕掉，光洙：「这样更不会被咬了！」



光洙坚称自己是秀丽之人，但刘在锡趁光洙不注意把他推出门后，发现光洙也一样安全XD光洙不甘心地把手放进僵尸嘴里，僵尸们竟纷纷摇头躲开，这是有多嫌弃啊XD



更夸张的是，光洙被僵尸们抓住后反而把僵尸吓到，令他更加不爽，甚至想去一趟美容院：「我今天想要被咬。」 Yuri无情地说：「以为去了就会有什么改变吗？」



《韩星地带：逃脱任务》由三位成员一同面对突发状况、在4小时的任务时间里努力生存并完成任务，由Disney+独家播出、每周三下午15:00更新。过程紧张又有趣，真的一看就停不下来！



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