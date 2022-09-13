9月30日在台上映《行動代號：狼狩獵》徐仁國＋庭沼珉大螢幕再合體、與導演及張東潤共同出席多倫多影展

硬漢動作電影《行動代號：狼狩獵》即將於9月30日在台上映，而該電影作品也受邀於第47屆多倫多國際電影節首度公開，導演金洪善與主要演員徐仁國及庭沼玟（庭沼珉）、張東潤也先後出境飛往活動地點多倫多。

日前才出發的主演徐仁國與庭沼玟也對於能夠參加海外電影節活動表達了興奮的感想。在《行動代號：狼狩獵》中飾演一級罪犯「宗斗」的徐仁國從預告中看起來相當暴力強硬，他表示能參與本屆多倫多影展感到相當開心，這也是他第一次參與該盛事，覺得在當地能夠見到許多國家的優秀作品、演員與導演們，應該可藉此機會學習到很多。



而在《行動代號：狼狩獵》中飾演一位負責護送這些罪犯的刑警「多妍」的庭沼玟則表示，能夠受到這麼知名的多倫多影展的邀請，讓她感到十分榮幸，代表其他一同辛苦進行拍攝的演員參與這次盛會的她，會帶著自己對《行動代號：狼狩獵》的喜愛與責任感好好參與的。



另一位主演張東潤在片中飾演一位必須回到韓國的罪犯「道日」，他預計將於15日飛往多倫多。張東潤表示光是在拍攝時就已度過了一段開心的時光，對於能夠有機會參與海外影展更是覺得相當感激，希望海外與國內的觀眾們都能同樣喜愛這部作品，帶給導演與全製作團隊幸福的時光。



《行動代號：狼狩獵》將於第47屆多倫多電影節上首度公開，將帶給大家前所未見的特別動作場面，以及超乎想像的故事情節展開，是值得大家期待的作品。《行動代號：狼狩獵》描述一群罪大惡極的罪犯們將透過艦艇從太平洋被移送到韓國，過程中將發生的特別故事。由徐仁國、庭沼玟、張東潤、成東鎰、朴浩山、高昌錫、張英南等共同演出。台灣將於9月30日上映。



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