《依法相愛吧》李世榮怕花巧自爆一衫走天涯；李昇基聞「撕漫男」不敢當：車銀優才是啦！

秋意漸濃，正是戀愛好時節！由「國民女婿」李昇基和「新一代韓劇女王」李世榮領軍的年度心動韓劇《依法相愛吧》收視高開，誓要在今個秋天撥動你的心弦！

早前原著作者力讚該劇的演員陣容近乎完美，劇集開播後「雙李」也獲粉絲認證顏值滿分，堪稱最貼近漫畫的選角！



浪漫喜劇《依法相愛吧》早於今年四月開拍，經歷接近半年的拍攝後，「李李CP」不但養出好默契，還不時互相稱讚、炒熱現場氣氛！近日二人在開播特輯上談到本人與角色的相似之處，李世榮隨即大讚「零負評」李昇基與「金正浩」一樣完美：「從你出道開始、到現在的豐功偉績，太令人尊敬，真的太完美了！在我看來，最不像現實中會出現的完美男人，就是李昇基前輩。（時隔多年）在片場拍攝時，他依然會讓我覺得自在又值得可靠。」



李昇基聞言卻自認外貌不如「正浩」，還點名好友車銀優才是名符其實的「撕漫男」：「這就是網漫的盲點，（外貌）都是脫離現實的人物！能稱得上那樣的人，應該只有車銀優和姜棟元前輩吧。」



劇中金宥利熱愛時尚，除了經常以華麗誇張的服飾示人，還鍾情豹紋、蛇紋和斑馬紋等動物紋路，令李世榮頭痛不已，全因私下的她常常「一衫走天涯」：「我喜歡單色系，平日都穿制服到拍攝現場。（甚麼是制服？）就是運動褲和常穿的上衣，我每天都會穿同一件衣服，只有休息日才會洗。」果然時尚並不在於衣著，而是顏值！



出道十八年的李昇基演活無數經典人物，原來他一直渴望接演法律相關角色，今次可謂一圓心願！他亦笑指「正浩」有別以往演出：「他是我演過最聰明的角色，是一個過目不忘的『怪物天才』！這是一部集浪漫、喜劇、法律，再加上一點懸疑的劇集，我認為這部電視劇的最大亮點，就是浪漫和人性化，它會讓人胸口暖暖的；劇中會有不同的插曲，希望各位能夠看得開心。」



Viu Original原創浪漫韓劇《依法相愛吧》講述人稱「怪物天才」的前檢察官、現任大樓房東金正浩（李昇基飾）和十七年知己、四次元律師金宥利（李世榮飾）在法律事務所兼咖啡廳「Law Cafe」裡朝夕相處，由此展開一場甜蜜爆表的法律界羅曼史，劇集逢星期一二晚上在「黃Viu煲劇平台」上架！



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞