朴恩斌亲哥军队服役时不许妹妹去探访！哥哥这么做的原因其实超贴心～

女演员朴恩斌和亲哥哥的爆笑故事又被提及。

朴恩斌凭藉《非常律师禹英禑》人气大爆发，身价、知名度飞升的同时各种旧物料也被翻出来，其中2年前她做客《我家的熊孩子》时的片段再次吸引了所有人的目光。当时朴恩斌作为特别MC亮相，被问及兄弟姐妹关系时，她透露家中有一个比她大一岁的哥哥。申东烨好奇反问哥哥是否经常被朋友要求介绍妹妹给大家认识，朴恩斌回答：「我哥当兵的时候，他的前辈正好是我的粉丝，加入了粉丝俱乐部。

当时两人一起看照片，对方给我哥看了我的照片，还说『这是我喜欢的艺人，你看了之后也一定会喜欢她』，我哥直接说『她不是我的菜，我不喜欢』。但是，对方一整天都在唠叨这个问题，还说我哥不懂我的魅力。但我哥就一直说『她不是我的菜』。」言语中有些失落，吐槽：「他明明知道对方是我的粉丝，完全可以说『她确实很漂亮』啊。」



不仅如此，朴恩斌还透露哥哥不许她去部队探访，即使知道妹妹的到来很可能会让他的军队生活变得更便利，却直到退伍为止始终缄口不提，听到这里，徐章勋解释：「换个角度想，我妹妹的哥哥如果是徐章勋的话，大家可能会很吃惊，所以作为哥哥直接就（帮你）推掉所有的问题。」



相关话题和影片再次成为焦点话题，也引来了广大网友和观众的留言，众人表示：「哥哥很体贴啊」、「哥哥是为了妹妹才这样做的」、「这是什么缘分让粉丝和本命的哥哥相识」等。

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