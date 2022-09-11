【K社韓文小百科】駭人怪物真實版？「巨大不明生物」暢遊漢江、接連多日被網友目擊，各方猜測紛紛

近日韓國網友拍到「漢江不明生物」成為熱門討論話題，連專家也說不清它究竟是什麼，連日來從巨蛇、鱷魚到鰻魚猜測不斷。

本月7日JTBC電視台公開了一段令人迷惑的影片：漢江上出現一個長條形不明物體，左一下、右一下地擺動，極似某種生物在水面游泳。 提供影片的網友表示是在6日下午5點經過漢江盤浦大橋時拍攝，目測該物體有10m長：「好像巨大鰻魚一樣，真的很嚇人。」



JTBC電視台就此咨詢專家意見，專家表示因為距離太遠看不清具體花紋而難以辨識，但如果是爬行動物的話，很可能是外來物種。

隨後網上出現更多目擊證詞，有網友稱6日晚9點在蠶室大橋附近看到相似物體，一開始以為是整根原木，但前後半段各自活動、極似生物。 多名網友陸續分享在盤浦大橋拍到的影片，有人猜是從外國引進的爬行類寵物被非法放生，有人猜是巨蛇被山洪沖進漢江，更聯想起2006年上映的災難電影《駭人怪物》，緊張不已。



更近距離高清影片（1，2）中，拍攝者調侃：「遊得好快」、「好像電影開頭的場景」。



不過也有網友認為該物體連續多日出現在同一地點，不像正常生物的行為; 而且「背部」結構是一節一節，也異於擁有連貫脊椎的已知生物。 有人提出可能是海上的泡沫浮標被颱風刮進漢江，一端被河底物體勾住，露出水面的部份隨著水流擺動，從而呈現好像在游泳的姿態。 參考影片44秒處左側：



有人反駁稱浮標多為鮮艷醒目的彩色、與漢江中這一物體截然不同，支持者則認為這串浮標已在水中浸泡多日，身上的灰色很可能是因掛滿泥沙、水草、塑膠袋等汙物所致，只能說漢江水質堪憂。



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