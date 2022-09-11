【K社韩文小百科】骇人怪物真实版？「巨大不明生物」畅游汉江、接连多日被网友目击，各方猜测纷纷

近日韩国网友拍到「汉江不明生物」成为热门讨论话题，连专家也说不清它究竟是什么，连日来从巨蛇、鳄鱼到鳗鱼猜测不断。

本月7日JTBC电视台公开了一段令人迷惑的影片：汉江上出现一个长条形不明物体，左一下、右一下地摆动，极似某种生物在水面游泳。 提供影片的网友表示是在6日下午5点经过汉江盘浦大桥时拍摄，目测该物体有10m长：「好像巨大鳗鱼一样，真的很吓人。」



JTBC电视台就此咨询专家意见，专家表示因为距离太远看不清具体花纹而难以辨识，但如果是爬行动物的话，很可能是外来物种。

随后网上出现更多目击证词，有网友称6日晚9点在蚕室大桥附近看到相似物体，一开始以为是整根原木，但前后半段各自活动、极似生物。 多名网友陆续分享在盘浦大桥拍到的影片，有人猜是从外国引进的爬行类宠物被非法放生，有人猜是巨蛇被山洪冲进汉江，更联想起2006年上映的灾难电影《骇人怪物》，紧张不已。



更近距离高清影片（1，2）中，拍摄者调侃：「游得好快」、「好像电影开头的场景」。



不过也有网友认为该物体连续多日出现在同一地点，不像正常生物的行为; 而且「背部」结构是一节一节，也异於拥有连贯脊椎的已知生物。 有人提出可能是海上的泡沫浮标被台风刮进汉江，一端被河底物体勾住，露出水面的部份随著水流摆动，从而呈现好像在游泳的姿态。 参考影片44秒处左侧：



有人反驳称浮标多为鲜艳醒目的彩色、与汉江中这一物体截然不同，支持者则认为这串浮标已在水中浸泡多日，身上的灰色很可能是因挂满泥沙、水草、塑胶袋等污物所致，只能说汉江水质堪忧。



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