虽然要入伍了，但还是有作品可以看！姜泰伍与申惠善搭挡惊悚电影《Target》已经完成拍摄

今年以话题作《非常律师禹英禑》创事业巅峰的姜泰伍，日前在粉丝见面会上，亲自向粉丝们传达自己将於本月20日入伍的消息。

1994年出生的姜泰伍曾出演过《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》、《Run On》、《某一天灭亡来到我家门前》等剧，好不容易终於以《非常律师禹英禑》的「国民失落男」李浚浩迎来事业巅峰，却马上面临入伍事宜，让不少粉丝直呼可惜。



而...他其实还有拍摄好的作品，是与申惠善、金成均和琴世禄一起拍摄的惊悚电影《Target》，电影已经在去年10月完成所有拍摄，并进入了后制，有望在今年上映。



《Target》讲述一位平凡的独居职场女性秀贤，透过二手交易网站购买洗衣机后，卷入了可疑事件。有著暖暖的外貌、明朗正直的青年形象的他，将饰演追捕犯人的「罗刑警」，预示著新的形象变身。



不仅如此，《非常律师禹英禑》结束以后，姜泰伍在美容、时尚、金融、通信、食品、饮料等领域，都成爲广告业界邀请的第一位，收到数不清的邀约。此前，他也拍摄了 Subway 广告，粉丝们之后可以通过各种广告和国内外画报等，看到他的各种面貌。

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