【分集劇情】《說出你的願望》403房身份終於揭曉！泰植與老友重聚，坦然面對羞愧過往（ep.10）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第10集裡泰植忙著幫別人實現心願，而他自己的身體也快要走到極限。

*以下內容包含《說出你的願望》第10集關鍵劇情！



泰植的故事

泰植從小十分勤勞也很他們，有一班很好的朋友，但成家後交友不慎、差點跟著騙子做非法行當，對老友們也嗤之以鼻。 醒悟自己的錯誤後，泰植內心備受折磨，度過了一段流浪街頭的生活。

如今為了幫患者找到某位PD，泰植聯繫到現在已經是台長的老友。 面對老友們的奚落，泰植虛心接受、誠懇道歉，終於讓多年來的裂痕得以修補。



就像父親與兒子

泰植當年從僑萊家出來時忘記穿鞋，是小僑萊光著腳偷跑出來幫他送鞋。 泰植看著傷痕累累的小僑萊，囑咐他如果無法忍受就逃跑吧。 經過這些天的相處，泰植認為僑萊和窮凶極惡的父親一點都不像，心中只有溫暖和善良。

泰植要出席重要場合時，僑萊幫他借來西裝和皮鞋、親手打領帶，晚上還貼心地開車去接他、讓他在老友面前有面子。 泰植看著僑萊，一瞬間覺得他們就像是真的父子。



403房患者

帶泰植走上歪路的騙子曾來醫院大鬧，泰植似乎在糾纏中差點殺死對方。 尹班長不希望泰植變成殺人犯，拜託妍珠一定要救活騙子。 多年過去，妍珠也不知道自己的選擇是否正確：如果騙子死了，善良的泰植就變成加害者、一生作惡的騙子反而變成受害者; 但瞞著泰植讓騙子活下來，真的對嗎？



下集預告裡，黃次勇看著熟睡的老婆，想要到此為止; 俊京發現錫俊喜歡她。 僑萊背著委託人走上長長的台階，但似乎還是晚了一步。《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。

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