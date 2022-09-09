每集都超精彩！《黑話律師》EP.13先公開：「傑利」郭東延與李鍾碩再次見面：「我應該早點跟你問好的」

《黑話律師》EP.12 中，「Big Mouse」房長（楊亨旭 飾）順利保釋出獄，帶著朴昌浩（李鍾碩 飾）來到以前工作的鐵板燒店。

鐵板燒餐廳上還掛著象徵 Big Mouse 的 Logo，他曾透露原本想殺掉昌浩但有個人執意要留他一命，昌浩也非常好奇這個人的身份，他們更約好下次聚餐時要把那個人介紹給昌浩，但昌浩一下樓，鐵板燒店卻發生大爆炸...



公開的 EP.13 先公開影片中，朴昌浩回到爆炸過後的鐵板燒餐廳，這時有人跑出來要刺他，之後又出現一個人幫忙阻擋，結果...傑利（郭東延 飾）出現了：「我本來應該早點跟你問好的，對不起！」朴昌浩：「你在做什麼？這是怎麼回事啊？」傑利會是真正的 Big Mouse 嗎？

此外，公開的劇照中，是傑利對 NR 論壇的核心成員進行詳細的分析，由此可以推測出高薇瑚（林潤娥 飾）和爸爸（李基英 飾）比任何時候都認真的面對這一事態的決心。



而「Big Mouse」家族比任何時候都竭盡全力，爲了查明掌握九川市的勢力隱藏的真相，面對 NR 論壇的反擊他們會如何防守，下個故事更加令人好奇。



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