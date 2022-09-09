《獵鑽緝兇》父子相認、22年前真相逐漸拼湊完成，特搜本部卻面臨崩解（EP.13）

預告中父子竟然拿槍相向，這是為什麼QQ

《獵鑽緝兇》上週是揭開最大Boss何人，昨晚播出的第13集則拼湊起22年前真相。

宋秀玄找上李昌雨問個明白、表示自己已知彼此父子身分，李昌雨才娓娓道來。22年前李昌雨結束了15年牢獄，李俊京（A組李組長）便找來邀請他一同偷竊阿達瑪斯，殊不知李俊京反叛李昌雨，卻誤殺宋順浩。李昌雨既沒拿到阿達瑪斯也殺錯了人，最後只能將用假的阿達瑪斯充數還予權宰圭會長。



明明是李俊京私自掉包阿達瑪斯，他對權會長卻是另一套說詞：是李昌雨調包的。李俊京仍難逃權會長毒手，遭崔總管踢落水裡企圖淹死，不過被鄭科長所救，疑似是殷惠秀的命令。殷惠秀還派人保護權管家安危。



炸彈客事件被捏造成是特搜本部所為，姜赫弼本部長不得已解散潛入組並下台，宋秀玄及時找上他一起找尋失聯的河宇信。河宇信和李昌雨都被抓走，海松要做的就是拿河宇信或宋秀玄，逼迫李昌雨說出真正的阿達瑪斯下落。



另一邊得知姜赫弼下台以及同僚被誣陷的崔總管，憤而槍擊權宰圭……



14集預告，金瑞熙得知22年前真相無法接受，而河宇信和李昌雨在逃跑的過程中拿槍相向。



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