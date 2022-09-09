《猎钻缉凶》父子相认、22年前真相逐渐拼凑完成，特搜本部却面临崩解（EP.13）

预告中父子竟然拿枪相向，这是为什么QQ

《猎钻缉凶》上周是揭开最大Boss何人，昨晚播出的第13集则拼凑起22年前真相。

宋秀玄找上李昌雨问个明白、表示自己已知彼此父子身分，李昌雨才娓娓道来。22年前李昌雨结束了15年牢狱，李俊京（A组李组长）便找来邀请他一同偷窃阿达玛斯，殊不知李俊京反叛李昌雨，却误杀宋顺浩。李昌雨既没拿到阿达玛斯也杀错了人，最后只能将用假的阿达玛斯充数还予权宰圭会长。



明明是李俊京私自掉包阿达玛斯，他对权会长却是另一套说词：是李昌雨调包的。李俊京仍难逃权会长毒手，遭崔总管踢落水里企图淹死，不过被郑科长所救，疑似是殷惠秀的命令。殷惠秀还派人保护权管家安危。



炸弹客事件被捏造成是特搜本部所为，姜赫弼本部长不得已解散潜入组并下台，宋秀玄及时找上他一起找寻失联的河宇信。河宇信和李昌雨都被抓走，海松要做的就是拿河宇信或宋秀玄，逼迫李昌雨说出真正的阿达玛斯下落。



另一边得知姜赫弼下台以及同僚被诬陷的崔总管，愤而枪击权宰圭……



14集预告，金瑞熙得知22年前真相无法接受，而河宇信和李昌雨在逃跑的过程中拿枪相向。



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