[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基對前女友「相見不如懷念」仍暗戀她！屋頂成功救援李世榮超心動（EP2）

[有雷]《依法相愛吧》李世榮的Law Café還沒正式開幕就迎來第一位諮詢客戶，事事勇往直前的她，讓前男友房東李昇基只能碎念擔心不已。李昇基把原本的戀情轉為獨自暗戀，而造成他離開法界甚至父子反目的事件，也是李世榮失去至親的痛，他正在秘密調查什麼內容呢？

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《依法相愛吧》渾身上下充滿正義的金宥利（李世榮飾）辭去公費律師職位而開設法律諮詢咖啡廳，而前男友兼房東的金正浩（李昇基飾）雖然嘴上刻薄，但心中卻埋藏著對她的深深愛意，17年來從未改變，但金正浩卻覺得兩人不再見面更能維持這樣的感覺，一見面很可能馬上一觸即發大吵。於是他選擇繼續暗戀宥利。



宥利總覺得咖啡廳傳來怪聲，懷疑鬧鬼，沒想到夜間真的闖入一位怪客，正浩前來保護她而與入侵者發生扭打，原來他是因樓上噪音所苦而長期失眠的鄰居，積極抗議也無法解決問題，於是他想進行法律諮詢。宥利開始訪查周圍住戶，發現其實大家也都為此噪音問題所苦，卻因為他們並不知道是由哪一家所製造出的噪音而求助無門。



宥利靈機一動認為應該求償當年的建商，偷工減料而造成住戶生活品質下降，被噪音所折磨。但這家建商都韓建設，也是導致她的父親被冤枉為工作時酗酒造成失誤送命的始作俑者，而李昇基認為自己的父親似乎也在協助都韓建設的惡行，不相信父親的解釋，因此父子失和，他也離開了檢察官的職場，離開了金宥利。但從他家中整理的線索看來，正浩自己正在秘密調查著都韓集團的所有相關事件。



宥利告知諮詢者其實他的樓上是空屋，找不出噪音的始作俑者令他萬念俱灰，站上了屋頂想要輕生。正浩不等宥利抵達而先上樓勸說，當諮詢者覺得不被了解時，金正浩精準說出了他紀錄的所有噪音發生時間與型態，表達了想與他並肩作戰提告建商的決心，引用了宥利曾對他說過的「越是憤怒的時候，越該搞清楚發怒的對象是誰」，成功勸說了諮詢者重燃希望，而在一旁的宥利聽了更是被撩到心動不已！



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