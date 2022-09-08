崔始源&李多熙新剧10月开播！《冻死的爱》化身狗血恋综PD和孤僻男嘉宾，为生存孤注一掷！

ENA最新水木剧《冻死的爱》确定由崔始源和李多熙担任主演，一个是对什么事都兴趣缺缺的整形外科医生，一个是充满渴望但事业一团糟的电视台PD，设定十分有趣啊！

《冻死的爱》是一部现实生存罗曼史，讲述一对相识20年的好朋友分别成为狗血恋爱真人秀的PD和出演者之后，收获了意外的感情的故事。

李多熙饰演女主角「具夏天」，今年是她作为综艺节目PD工作的第10年。 虽然对爱情和工作充满渴望，但凡是她碰过的节目无一例外全都以失败告终，就连人生也仿佛走进死胡同。 就在这时，具夏天被安排指导一档狗血恋爱真人秀《爱情王国》，而出演者之一就是她相识20年的好朋友「在勋」。



崔始源饰演男主角「朴在勋」，是嘤整形外科医生，对爱情和工作都失去兴趣，相当於半个无业游民。 在勋和夏天住在楼上楼下，是一起长大的好朋友，为了帮夏天的新节目而决定出演《爱情王国》，就此遇到了前所未有的抉择难题。（糟糕，好像很可能又是一个胡子拉碴的形象XD）



此外还有曹秀香饰演综艺部制作人「姜彩莉」，利用恶魔编辑和刺激性设定让《爱情王国》收视率不断突破新高，但她本人却对爱情毫无经验。 为了获得认可、证明自己的价值一直在努力奔跑，是一个外柔内刚的人物。



《冻死的爱》由《很便宜，千里马超市》《向大地头球》编剧金率智和《独酒男女》《一起吃饭吧2，3》导演崔奎植联手打造，预计10月初开播。

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