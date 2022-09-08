【有片】又一部關於「律師」的新劇！《千元律師》公開第2版預告，金智恩看到南宮珉吶喊：「最近怎麼這麼多奇怪的律師啊」

今年（2022年）的「律政劇」真的好多！說到「奇怪的律師」，馬上想到曾和南宮珉合作過《Stove League》、主演《非常律師禹英禑》（《奇怪的律師禹英禑》）的朴恩斌啦～

SBS新金土劇（週五、六）《千元律師》將於本月（9月）23日迎來首播，劇情描述委託費僅收一千韓元（兌換為新臺幣約22、23元，兌換為港幣約5、6元），但實力卻非常強的「千元律師」千智勳，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇。由南宮珉主演，金智恩、崔大勳、李德華與朴真宇等助演。

繼第1版預告後，官方再公開《千元律師》第2版預告。這次以白瑪麗（金智恩 飾）的視角出發：司法研修院首席畢業的她，是大型律師事務所「白氏」的創始人的孫女，前途無量。沒想到，她卻收到必須要到某間奇怪的律師事務所實習，如果沒有在那裡堅持兩個月，就別想到「白氏」上班了！

看到實習生報到，千智勳（南宮珉 飾）還調皮地問對方：「要不要給妳實習呢？哈哈哈哈哈～～～」白瑪麗無語：「最近怎麼這麼多奇怪的律師啊！」一看就知道非常不對盤的兩人，會如何共事兩個月呢？看完預告，直覺是部喜劇！太期待播出了～

今年以「律師」為主題的電視劇真的不少：蘇志燮《醫法刑事》、徐玄振《為何是吳秀才？ 》、朴恩斌《非常律師禹英禑》、李鍾碩《黑話律師》、李世榮《依法相愛》等。而南宮珉這位看起來有點臭屁、有點搞笑的「千元律師」，也很快就會和觀眾們見面囉！

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