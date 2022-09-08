【有片】又一部关於「律师」的新剧！《千元律师》公开第2版预告，金智恩看到南宫珉呐喊：「最近怎么这么多奇怪的律师啊」

今年（2022年）的「律政剧」真的好多！说到「奇怪的律师」，马上想到曾和南宫珉合作过《Stove League》、主演《非常律师禹英禑》（《奇怪的律师禹英禑》）的朴恩斌啦～

SBS新金土剧（周五、六）《千元律师》将於本月（9月）23日迎来首播，剧情描述委托费仅收一千韩元（兑换为新台币约22、23元，兑换为港币约5、6元），但实力却非常强的「千元律师」千智勋，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧。由南宫珉主演，金智恩、崔大勋、李德华与朴真宇等助演。

继第1版预告后，官方再公开《千元律师》第2版预告。这次以白玛丽（金智恩 饰）的视角出发：司法研修院首席毕业的她，是大型律师事务所「白氏」的创始人的孙女，前途无量。没想到，她却收到必须要到某间奇怪的律师事务所实习，如果没有在那里坚持两个月，就别想到「白氏」上班了！

看到实习生报到，千智勋（南宫珉 饰）还调皮地问对方：「要不要给你实习呢？哈哈哈哈哈～～～」白玛丽无语：「最近怎么这么多奇怪的律师啊！」一看就知道非常不对盘的两人，会如何共事两个月呢？看完预告，直觉是部喜剧！太期待播出了～

今年以「律师」为主题的电视剧真的不少：苏志燮《医法刑事》、徐玄振《为何是吴秀才？ 》、朴恩斌《非常律师禹英禑》、李钟硕《黑话律师》、李世荣《依法相爱》等。而南宫珉这位看起来有点臭屁、有点搞笑的「千元律师」，也很快就会和观众们见面罗！

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