製作人透露當時「IVE」的出道曲《ELEVEN》遭星船社長反對！韓網友：「確實有點冒險，但越聽越好聽」

製作人透露當時「IVE」的出道曲《ELEVEN》遭星船社長反對！韓網友：「確實有點冒險，但越聽越好聽」

KPOP   2022年9月7日   星期三13:49   Yuan  

（封面圖源：YouTube@starshipTV截圖、twitter@IVEstarship）

STARSHIP（星船）娛樂時隔5年推出新女團「IVE」，成員包括Gaeul、安俞真、Rei、張員瑛、Liz和Leeseo，並由安兪眞擔任隊長。

她們在2021年12月1日以單曲《ELEVEN》出道，更在音樂節目拿下13冠，之後發行的《LOVE DIVE》和《After LIKE》目前在 Melon 分別在第六、第一位，三首歌都獲得非常優異的成績，真的非常厲害啊！
（圖源：STARSHIP娛樂）（圖源：STARSHIP娛樂）（圖源：STARSHIP娛樂）

近日的採訪中，製作人 Ryan S. Jhun 透露：「STARSHIP 娛樂社長剛開始覺得《ELEVEN》音調太高了，是否能消化，大家都有疑慮。但因為是出道曲，這些朋友們都很好地消化了。」他接著說：「『我的內心已如此繽紛』這裡完全爆了，錄製的時候非常感嘆！員瑛不止個子長高，嗓音也越來越進步了，所有成員自己的部分都唱得很好，兪眞也做好支撐的角色。」

這也在韓網引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「 IVE 的歌曲中最喜歡《ELEVEN》」、「IVE 的歌一聽就覺得這個會火起來，一旦聽了就不能錯過的魅力」、「歌曲非常好聽...我認爲出道曲是名曲之一」、「其實我第一次聽到的時候，覺得作爲出道曲也是非常果敢的？歌曲難度也高，能現場演唱嗎？想了想好像知道是什麼了」、「我覺得出道曲是很冒險的歌，但是那個變成了IVE 的顏色」、「音源排行是不會說謊的」、「我剛開始也只是那樣...現在很瘋狂超有中毒性」等等。
（圖源：twitter@IVEstarship）

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