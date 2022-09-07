《Running Man》劉在錫嗆金鍾國在《熊孩子》裸露上半身！成員們紛紛抱不平：就只有在這裡不脫～

劉在錫說：「我以前就是喜歡鍾國的肌肉很謙虛，以前都會把衣服拉好，現在都直接露上半身。」大家喜歡金鍾國謙虛的肌肉？還是果敢露出上半身呢？XD

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》的最新一集（9月4日）中，劉在錫一開場就提到了金鍾國在《我家的熊孩子》與《Running Man》的表現大有不同，引發成員們的熱烈回應。



▼鍾國在《熊孩子》裸露上半身！被劉在錫嗆爆XD



劉在錫說：「我真的很不想說這個，但是我昨天看完《我家的熊孩子》後，他裸上半身出鏡耶！」

金鍾國：「啊…不是這樣說的啦。」

池錫辰：「就只有在這裡不脫，在其他地方都脫？！」



劉在錫：「我超難過的。」、「我以前很喜歡他的一點就是…他是很謙虛的肌肉，以前如果哪邊露出來，他都會馬上把衣服拉好，結果在那邊直接露上半身了。」



金鍾國解釋到：「我在自己的 youtube 頻道都脫了，其他地方不脫不是很奇怪嗎？」結果成員反嗆：「那在這裡也脫啊！」金鍾國再度補充：「這裡有很多小孩子在看嘛～。」然後解釋說其他地方播出時間比較晚（約晚上21~23點），《Running Man》比較早（下午五點）。



金鍾國怒嗆：「在泳池脫衣服有錯嗎？！！」



最後，成員們討論未來一定要找個理由讓他脫！HAHA甚至嗆聲說：「那就在這裡露下半身吧。」



大家喜歡金鍾國謙虛的肌肉？還是果敢露出上半身呢？

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