不是說好「沒有愛情」嗎？ 《月火金水木土》朴敏英與假結婚客戶分享日常，鐵壁的她突然感到心動！

一直強調「只提供假結婚服務、不付出感情」的她，卻在面對高庚杓和金宰永時，出現了陷入愛情的徵兆！

tvN新劇《月水金火木土》今天公開第4版預告，朴敏英飾演的契約結婚專家崔尚恩自信滿滿地說：「我只和您結婚，沒有愛情。」



崔尚恩發現很多人雖然單身，但是有些時刻需要以有伴侶的身份露面，因此提供獨特的契約結婚服務。 她有兩位固定客戶，一個是週一、三、五的「丈夫」鄭智鎬（高庚杓 飾），連續5年合作卻從不透露個人信息，十分神秘; 另一個是周二、四、六的「丈夫」姜海鎮（金宰永 飾），不僅是財閥家小兒子，也是炙手可熱的韓流明星。

崔尚恩每隔一天在這兩個男人之間往返，剛開始還十分堅定地強調「沒有愛情」，但當週四的她依偎在姜海鎮身邊時：



週五和鄭智鎬一起在家裡洗碗、突然對視時：



尚恩的語氣逐漸模糊不清：「愛情... 不要嗎？ 愛情... 嗯...」似乎逐漸假戲真做，不知不覺陷入了愛河。



兩個男人也為尚恩展開對立。 鄭智鎬撞見姜海鎮和尚恩依偎在一起時眼神變得複雜，還故意當著海鎮的面說：「老婆，我餓了。」 尚恩被「老婆」二字勾走了魂，和智鎬一起離開時，臉上浮現出內心暗喜的癡笑！（第一局：智鎬勝！XD）



《月水金火木土》將在9月21日開播，太期待三位演員的精彩互動啦！



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