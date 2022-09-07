《Running Man》刘在锡呛金钟国在《熊孩子》裸露上半身！成员们纷纷抱不平：就只有在这里不脱～

刘在锡说：「我以前就是喜欢钟国的肌肉很谦虚，以前都会把衣服拉好，现在都直接露上半身。」大家喜欢金钟国谦虚的肌肉？还是果敢露出上半身呢？XD

SBS 热门综艺节目《Running Man》的最新一集（9月4日）中，刘在锡一开场就提到了金钟国在《我家的熊孩子》与《Running Man》的表现大有不同，引发成员们的热烈回应。



▼钟国在《熊孩子》裸露上半身！被刘在锡呛爆XD



刘在锡说：「我真的很不想说这个，但是我昨天看完《我家的熊孩子》后，他裸上半身出镜耶！」

金钟国：「啊…不是这样说的啦。」

池锡辰：「就只有在这里不脱，在其他地方都脱？！」



刘在锡：「我超难过的。」、「我以前很喜欢他的一点就是…他是很谦虚的肌肉，以前如果哪边露出来，他都会马上把衣服拉好，结果在那边直接露上半身了。」



金钟国解释到：「我在自己的 youtube 频道都脱了，其他地方不脱不是很奇怪吗？」结果成员反呛：「那在这里也脱啊！」金钟国再度补充：「这里有很多小孩子在看嘛～。」然后解释说其他地方播出时间比较晚（约晚上21~23点），《Running Man》比较早（下午五点）。



金钟国怒呛：「在泳池脱衣服有错吗？！！」



最后，成员们讨论未来一定要找个理由让他脱！HAHA甚至呛声说：「那就在这里露下半身吧。」



大家喜欢金钟国谦虚的肌肉？还是果敢露出上半身呢？

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