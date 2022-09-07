帥哥低調同遊超養眼！網友偶遇朴寶劍&BTS V好兄弟一起看展，自拍的樣子和普通人一模一樣XD

防彈少年團成員V和好兄弟朴寶劍一同出遊的照片被路人拍到。

日前，各大韓網交流版塊出現不少目擊到V和朴寶劍「約會」的帖子，還公開了目擊照片。 有網友表示：「我問他是不是V，他突然笑著說不是，我又告訴他自己是ARMY，他一邊微笑著伸出手一邊問'真的嗎'。」 還有目擊網友爆料稱：「其中一位是素人，另外一位是寶劍，站在V的身邊，有一種要保護他的感覺。」兩人還拿著手機自拍，被網友們調侃：「原來明星和我們一樣啊，會閒逛、會自拍。」



프리즈 아트페어에 뷔 옴

뷔 옆에는 박보검 pic.twitter.com/z3AMIOCcXV — 응애 (@eungaenabady) September 5, 2022

曝光的照片中，連背影都很高大帥氣的兩位男生正在看展，穿著格子襯衫的似乎是朴寶劍，另一位穿著純色襯衣的男生則被網民猜測們是V，兩人都戴著帽子，正認真看展。 有網友指出，前陣子流出的疑似V在Jennie家裡和貓咪合影的照片裡，他戴的帽子和這頂帽子一模一樣。



공기반 사람반인 곳에서 박보검이랑 뷔 봄

그전엔 솔비도 본듯함?

이런곳가면 그래도 내가 눈썰미가 있구나 생각함 그나저나 박보검은 8년만에 보는듯 먼가 그대로인 느낌 pic.twitter.com/2fvbaSbcQV — Putry Yoongi (@PutryYoongi93) September 5, 2022

뷔박보검 나랑 공통점찾음♡

놀러가면 거울 셀카 갈기기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ사람사는거 다 똑같깅 ㅠㅠ

물론 사람은 다르지만,, pic.twitter.com/G1l40Y3ZWZ — 뷔타쿠 (@vtoday_951230) September 6, 2022

粉絲們都知道朴寶劍和V是死黨好友，朴寶劍在KBS 2TV的「音樂銀行」擔任MC時，兩人以歌手和主持人的身份相遇，之後成為好兄弟，互相支持彼此的事業，之前還一起出遊、看音樂會等，私下經常見面聯絡感情。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞