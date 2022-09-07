帅哥低调同游超养眼！网友偶遇朴宝剑&BTS V好兄弟一起看展，自拍的样子和普通人一模一样XD

帅哥低调同游超养眼！网友偶遇朴宝剑&BTS V好兄弟一起看展，自拍的样子和普通人一模一样XD

明星   2022年9月7日   星期三08:45   Tracy  

（封面图源：fb@BTS (방탄소년단)、twitter@@BOGUMMY）

防弹少年团成员V和好兄弟朴宝剑一同出游的照片被路人拍到。

日前，各大韩网交流版块出现不少目击到V和朴宝剑「约会」的帖子，还公开了目击照片。 有网友表示：「我问他是不是V，他突然笑著说不是，我又告诉他自己是ARMY，他一边微笑著伸出手一边问'真的吗'。」 还有目击网友爆料称：「其中一位是素人，另外一位是宝剑，站在V的身边，有一种要保护他的感觉。」两人还拿著手机自拍，被网友们调侃：「原来明星和我们一样啊，会闲逛、会自拍。」

曝光的照片中，连背影都很高大帅气的两位男生正在看展，穿著格子衬衫的似乎是朴宝剑，另一位穿著纯色衬衣的男生则被网民猜测们是V，两人都戴著帽子，正认真看展。 有网友指出，前阵子流出的疑似V在Jennie家里和猫咪合影的照片里，他戴的帽子和这顶帽子一模一样。

粉丝们都知道朴宝剑和V是死党好友，朴宝剑在KBS 2TV的「音乐银行」担任MC时，两人以歌手和主持人的身份相遇，之后成为好兄弟，互相支持彼此的事业，之前还一起出游、看音乐会等，私下经常见面联络感情。

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