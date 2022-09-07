帅哥低调同游超养眼！网友偶遇朴宝剑&BTS V好兄弟一起看展，自拍的样子和普通人一模一样XD

防弹少年团成员V和好兄弟朴宝剑一同出游的照片被路人拍到。

日前，各大韩网交流版块出现不少目击到V和朴宝剑「约会」的帖子，还公开了目击照片。 有网友表示：「我问他是不是V，他突然笑著说不是，我又告诉他自己是ARMY，他一边微笑著伸出手一边问'真的吗'。」 还有目击网友爆料称：「其中一位是素人，另外一位是宝剑，站在V的身边，有一种要保护他的感觉。」两人还拿著手机自拍，被网友们调侃：「原来明星和我们一样啊，会闲逛、会自拍。」



프리즈 아트페어에 뷔 옴

뷔 옆에는 박보검 pic.twitter.com/z3AMIOCcXV — 응애 (@eungaenabady) September 5, 2022

曝光的照片中，连背影都很高大帅气的两位男生正在看展，穿著格子衬衫的似乎是朴宝剑，另一位穿著纯色衬衣的男生则被网民猜测们是V，两人都戴著帽子，正认真看展。 有网友指出，前阵子流出的疑似V在Jennie家里和猫咪合影的照片里，他戴的帽子和这顶帽子一模一样。



공기반 사람반인 곳에서 박보검이랑 뷔 봄

그전엔 솔비도 본듯함?

이런곳가면 그래도 내가 눈썰미가 있구나 생각함 그나저나 박보검은 8년만에 보는듯 먼가 그대로인 느낌 pic.twitter.com/2fvbaSbcQV — Putry Yoongi (@PutryYoongi93) September 5, 2022

뷔박보검 나랑 공통점찾음♡

놀러가면 거울 셀카 갈기기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ사람사는거 다 똑같깅 ㅠㅠ

물론 사람은 다르지만,, pic.twitter.com/G1l40Y3ZWZ — 뷔타쿠 (@vtoday_951230) September 6, 2022

粉丝们都知道朴宝剑和V是死党好友，朴宝剑在KBS 2TV的「音乐银行」担任MC时，两人以歌手和主持人的身份相遇，之后成为好兄弟，互相支持彼此的事业，之前还一起出游、看音乐会等，私下经常见面联络感情。

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