朴敏英《月水金火木土》全力变身无所不能的婚姻大师！狂练5种语言、乐器、运动高强度训练不间断！

tvN新水木剧《月水金火木土》即将在9月21日首播,剧情描述为奉行自己完美的不婚主义,成为契约婚姻大师的崔尚恩(朴敏英饰)与她的长期客户「月水金(一三五)先生」以及大明星新客户「火木土(二四六)先生」,将展开什么样的商业恋情?

剧中的朴敏英需饰演这位完美的契约婚姻大师崔尚恩,而这角色的设定是从出生开始就事事完美的人物,她具备生活中所需要的各种资格证书,还有过人的判断力与处世技巧,完美到无懈可击的多功人物。需要扮演这个完美人物的朴敏英,同样也为此付出了相当多的努力,她日前透过书面访谈提到自己对此作品所付出的热情。



朴敏英曾以《金秘书为何那样》《她的私生活》《气象厅的人们》等作品角色中深获大家喜爱,演活了职场女性的甘苦与情感,与每一部的对手搭档也总有非常高的CP感,而她认为这次的角色很新鲜又有趣,更觉得「契约婚姻大师」完全可以成为一种职业,而剧中女主角选择从事这职业的原因,希望观众们看了之后也会非常认同。



剧中主角会说五种语言,在艺术与体能上也是完美的能力者,而朴敏英在没有拍摄行程的时候也进行著各种乐器、运动的训练,24小时都为了打造崔尚恩这个角色而努力。她坦言进行了各种高强度的练习,各种的语言都希望能说得像母语一样流畅,也尽可能努力愉快又开心地完成拍摄。



她形容自己的角色与以往不一样的地方,首先这是一个自我创业的个体户,另外这角色属於「Not That Young but Rich and Pretty」,虽不年轻但有财力又美的轻熟女,积极的以自己的能力设计并管理著人生的崔尚恩,引发大家高度好奇。而且这个角色并没有特定的职场服装,於是大家可以看到另一种新造型,不受职场限制的时尚朴敏英。而她也提到与两位男主角高庚杓与金宰永的合作,两位各有不同吸引人的魅力,也请观众们来体会。《月水金火木土》9月21日即将首播。



