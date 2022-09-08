【分集劇情】《說出你的願望》俊京以家人之名瘋狂糾纏僑萊，妍珠大病一場後終於開悟！（ep.9）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第9集裡俊京對僑萊糾纏不斷的原因終於揭曉，張先生也實現了真正的願望。

*以下內容包含《說出你的願望》第9集關鍵劇情！



吳女士的婚禮

患癌的張先生一直覺得沒能讓深愛的妻子幸福，先是想趕快赴死讓妻子解脫，後來又拜託姜隊長幫妻子找新的老伴。 終於到了吳女士婚禮這天，張先生忍著難過出席、想親眼見證妻子幸福的時刻，沒想到婚禮主角竟是吳女士和他本人。 原來姜班長早就看出張先生的不捨，認為他真正的願望其實是：為妻子補辦一場幸福的婚禮。



俊京和僑萊的故事

俊京在孤兒院時曾有被富人家領養的機會，但僑萊阻止了她，說要和她做家人。 俊京對僑萊的依賴逐漸越線，不僅想做兄妹還想做夫妻，用情緒勒索把僑萊緊緊鎖在身邊。 僑萊擔心自己黑暗的生活會玷污妍珠，只好主動和妍珠拉開距離，但在俊京身邊的生活讓他再也難以忍受。



妍珠的心之所向

妍珠剛和僑萊定情就「被甩」，難過得大病一場。 從姜班長那裡得知僑萊和俊京的關係後，妍珠醒悟到僑萊正在等待她伸出援手。 妍珠前往僑萊和俊京的住處，教訓心理扭曲的俊京後邀請她來醫院治療。 但俊京無法接受失去僑萊，從屋頂一躍而下。



下集預告裡，妍珠似乎在照顧一位非常危險的患者，僑萊感謝妍珠對他伸出援手，隨後和錫俊見面，表示不會再逃跑。《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞