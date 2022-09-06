中國網傳翻拍《鬼怪》，中韓合資+邀請金銀淑當編劇，中韓網友都驚呆了：不要！！！

網傳中國將翻拍《鬼怪》的消息衝上了新浪微博熱搜，中韓兩國網友都有話要說。

由孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜和陸星材聯袂主演的《鬼怪》被無數韓劇迷看作「人生作」，每到冬季必定拿出來重溫一番。日前中國媒體爆料，這部戲將被翻拍成中國版，由中國和韓國共同出資，甚至由原版韓劇的編劇金銀淑擔繼續擔任編劇，新劇預計於12月末開拍，拍攝週期為75天，共36集，將在Netflix上獨播。 同時還爆出角色設定，金侁、池恩倬、王黎、金善、柳德華、三神奶奶等重要角色和原版無區別，除此之外還有諸多小角色，目前為止尚未有任何主演的消息傳出。



한국도깨비는 16부작인데...

중국도깨비는 뭔 36부작...

20화동안 뭘 더 하실건데여 https://t.co/XBiEigh7xr — 밍。。 (@mingdott) September 5, 2022

消息一曝光立馬就在微博上引爆熱議，網友踴躍留言，絕大部份都不贊成翻拍，表示：「不想看，可能不會燦爛，而是爛上加爛」、「翻拍劇就沒有一部能看的」、「文化背景不同，氛圍不同，拍不出來韓劇的效果」、「 我們有那麼多好的小說可以改編，為什麼偏偏要翻拍韓劇」等。 而相關消息也傳回了韓國，引起韓國網民的討論，眾人表示：「哦，這次不是抄襲，麻煩不要毀了這部劇」、「呵呵，看看能拍出多麼土俗的劇，太搞笑了」等。



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