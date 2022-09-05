朴寶劍與Sean一起參加志願活動，為韓國獨立有功者建造溫暖新居

昨日，歌手Sean在個人IG公開了和朴寶劍一起做公益活動的合照，原來是帶領團隊一起為韓國獨立有功者的後代修建房屋。

Sean在IG留言說，昨天和朴寶劍一起在慶尚北道為知名義軍領袖申乭石的後人建立房屋：「寶劍來到這麼遠的地方，非常用心地做志願活動。 昨晚了今份額的120%，真的非常努力。」 申乭石是韓國第一個平民出身的義軍將軍，曾在20世紀初與日軍作戰。



Sean透露稱，申乭石兒媳婦和孫子一家居住的房屋狀況非常不好，石板屋頂老化漏水、電線外露、發霉嚴重，要用洗手間時還必須去附近的敬老堂。 所以用了一個月時間幫他們重建房屋，讓患有障礙的孫子一家能在颱風來臨前住進安全溫暖的新居，並表示「因為這是必須有人去做的事」。

同時公開的照片裡，朴寶劍穿著工作服、戴著勞動手套搬運建築材料，汗水打濕了額前的頭髮。





朴寶劍和志工團隊、以及Sean一同參加志願活動的一雙兒女合照，橫幅上寫著：「與Sean一起為獨立有功者後孫建立希望之屋。 謝謝你們，我們不會忘記。」 據悉Sean的目標是蓋100座房子，現在還剩93座XD



前幾天Sean還在IG分享了另一張和朴寶劍的合照，當時是一起凌晨慢跑10km、為參加Hero Race慈善馬拉鬆大賽做準備，真的是非常積極向上的兩個人啊~



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