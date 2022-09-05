10月26日在韓上映！蘇志燮＋金侖珍＋NaNa新懸疑驚悚電影《自白》誰才是真兇

已連續在多個海外電影節中獲得肯定的電影《自白》終於要在韓國上映了，令人匪夷所思的密室殺人事件，蘇志燮、金侖珍、NaNa三人在此事件中又將如何彼此牽制？海報與預告今日公開。

海報上一位前途光明的企業家柳敏浩（蘇志燮飾）從沒想過自己會在一夕之間成為密室殺人事件的嫌疑犯，臉上充滿了不安與委屈的神情。站在他身邊的梁申愛（金侖珍飾）則是一位勝率百分百的王牌律師，在所有的證據都指向她的委託人就是兇手時，她將如何堅持主張自己的委託人無罪，並揭開事件的真相？觀眾們即將與她拼湊起所有碎片，重新還原事件。



而飾演密室殺人事件的被害者，同時還握有另一關鍵證據的金世熙（NaNa飾），臉上的表情更是複雜，為此事件增添緊張感。海報中在三人之間下方還有著森林中的神祕車輛，以及站在車輛後的一位男子，暗示著事件中還有其他未知的秘密。預告中被某人打得滿身傷痕還流著血倒在地上的柳敏浩，漸漸發現與他同在房內的金世熙竟已死亡，雖然他主張房內當時還有其他人，但案發現場卻毫無進出痕跡，是相當完美的密室，柳敏浩自然成最大嫌疑犯。



極力為柳敏浩辯護的律師梁申愛為了證明他的無罪，律師要求他和盤托出當日所有真相，她卻發現柳敏浩的陳述是有漏洞的，令她不得不開始懷疑事件真相，努力拼湊所有的碎片線索。《自白》將於10月26日在韓上映。



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