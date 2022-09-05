9月9日眾所矚目《毒梟聖徒》即將公開！滿滿是《北風》《陰櫥》尹鍾彬導演個人風格

由《北風》《陰櫥》尹鍾彬導演自行編劇並執導，首度挑戰Netflix系列劇集即將呈現的《毒梟聖徒》，共有6集，超強卡司已經令本劇尚未播出就令全球觀眾們期待不已。

《毒梟聖徒》劇情描述在南美的國家蘇利南，掌握當地極大權力而無惡不作的毒梟，以及背上了毒品借貸罪名的平凡企業人，接受了國情院的秘密任務並展開一連串驚險故事。由演員河正宇與尹鍾彬導演再度合作，卡司更包含黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫、張震等，觀眾們也相當期待。

《毒梟聖徒》在9月9日即將全篇公開，全長六集每集約一小時長度，也是電影導演尹鍾彬首度以電視劇形式與觀眾們見面，除了展現他所擅長的電影運用的視覺效果與速度感，也必須配合以電視劇的展開方式來呈現這個故事。一家之主姜仁九（河正宇飾）為了生意而來到蘇利南，將展開與隱藏身分的毒品教父全耀煥（黃晸珉飾）的刺激對決。



當然不僅僅是這兩人的故事，所有的登場人物都將受到懷疑，雖是國情院要員但是在全耀煥面前卻以假身份「尚南哥」出現的崔昌浩（朴海秀飾），為了捉住全耀煥而打算與姜仁九合作，而全耀煥組織中的邊基泰（趙宇鎮飾）以及律師David（柳演錫飾）也不容小覷，還有中國組織的頭頭陳鎮（張震飾）也為了擴張自己的勢力加入戰局。他們之間不可預測的心理戰除了緊張也將帶給觀眾們更多趣味。

被稱為犯罪大師的尹鍾彬導演，在動作戲碼上更是備受期待，雖然《毒梟聖徒》是以真實事件為基礎，但經過尹鍾彬導演的編劇與執導後將誕生成全新故事，混合了更多原本真實事件中並未出現的元素，使整體劇情更多元化。而河正宇將利用自己的小聰明穿梭在許多緊張狀況之間，與黃晸珉的同台飆戲也是觀眾們期待的看點之一，想必能讓觀眾們忍不住就一次追完六集。

尹鍾彬導演在先前的訪談中就已提到在撰寫劇本時，有種在玩「狼人殺」遊戲的感覺，每個角色幾乎都有雙面性格，河正宇也提到每個角色的設定都相當立體，所遇到的狀況也非常多，故事內容本身很有意思，期待觀眾們的喜愛。



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