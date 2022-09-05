朴宝剑与Sean一起参加志愿活动，为韩国独立有功者建造温暖新居

昨日，歌手Sean在个人IG公开了和朴宝剑一起做公益活动的合照，原来是带领团队一起为韩国独立有功者的后代修建房屋。

Sean在IG留言说，昨天和朴宝剑一起在庆尚北道为知名义军领袖申乭石的后人建立房屋：「宝剑来到这么远的地方，非常用心地做志愿活动。 昨晚了今份额的120%，真的非常努力。」 申乭石是韩国第一个平民出身的义军将军，曾在20世纪初与日军作战。



Sean透露称，申乭石儿媳妇和孙子一家居住的房屋状况非常不好，石板屋顶老化漏水、电线外露、发霉严重，要用洗手间时还必须去附近的敬老堂。 所以用了一个月时间帮他们重建房屋，让患有障碍的孙子一家能在台风来临前住进安全温暖的新居，并表示「因为这是必须有人去做的事」。

同时公开的照片里，朴宝剑穿著工作服、戴著劳动手套搬运建筑材料，汗水打湿了额前的头发。





朴宝剑和志工团队、以及Sean一同参加志愿活动的一双儿女合照，横幅上写著：「与Sean一起为独立有功者后孙建立希望之屋。 谢谢你们，我们不会忘记。」 据悉Sean的目标是盖100座房子，现在还剩93座XD



前几天Sean还在IG分享了另一张和朴宝剑的合照，当时是一起凌晨慢跑10km、为参加Hero Race慈善马拉松大赛做准备，真的是非常积极向上的两个人啊~



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