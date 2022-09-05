10月26日在韩上映！苏志燮＋金仑珍＋NaNa新悬疑惊悚电影《自白》谁才是真凶

已连续在多个海外电影节中获得肯定的电影《自白》终於要在韩国上映了，令人匪夷所思的密室杀人事件，苏志燮、金仑珍、NaNa三人在此事件中又将如何彼此牵制？海报与预告今日公开。

海报上一位前途光明的企业家柳敏浩（苏志燮饰）从没想过自己会在一夕之间成为密室杀人事件的嫌疑犯，脸上充满了不安与委屈的神情。站在他身边的梁申爱（金仑珍饰）则是一位胜率百分百的王牌律师，在所有的证据都指向她的委托人就是凶手时，她将如何坚持主张自己的委托人无罪，并揭开事件的真相？观众们即将与她拼凑起所有碎片，重新还原事件。



而饰演密室杀人事件的被害者，同时还握有另一关键证据的金世熙（NaNa饰），脸上的表情更是复杂，为此事件增添紧张感。海报中在三人之间下方还有著森林中的神秘车辆，以及站在车辆后的一位男子，暗示著事件中还有其他未知的秘密。预告中被某人打得满身伤痕还流著血倒在地上的柳敏浩，渐渐发现与他同在房内的金世熙竟已死亡，虽然他主张房内当时还有其他人，但案发现场却毫无进出痕迹，是相当完美的密室，柳敏浩自然成最大嫌疑犯。



极力为柳敏浩辩护的律师梁申爱为了证明他的无罪，律师要求他和盘托出当日所有真相，她却发现柳敏浩的陈述是有漏洞的，令她不得不开始怀疑事件真相，努力拼凑所有的碎片线索。《自白》将於10月26日在韩上映。



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