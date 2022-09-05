最强售后！《机医》郑敬淏、金大明、田美都偷偷到场为曹政奭应援，还一起演唱《Aloha》！

曹政奭在3、4日在举行粉丝见面会《2022曹政奭SHOW》，两天他展现了多样音乐和舞台。

而《机智医生生活》的郑敬淏、金大明、田美都和申元浩导演也偷偷地到场应援，「99s」甚至还上台和曹政奭一起演唱经典 OST《Aloha》。

[아로하] 날씨요정 대명배우님 태풍 물러가게 해주세요 아 내일 출근하기 싫다... 220903 조정석쇼 pic.twitter.com/R9JFoc2jil — 미야9*2 (@mi_4080_) September 4, 2022

220903



반가운 미도와 파라솔 pic.twitter.com/CBcesq3xX6 — 조정석닷컴 (@cjsdotcom) September 3, 2022

这也让网友们纷纷表示：「好想念机医的乐队」、「永远最好的99s」、「还能见到售后真的太幸福了」、「神仙友谊」、「好想要看第三季啊」、「好羡慕这样子的友情」、「我的 Mido And Falasol」、「一年了居然还有售后」等等。



此外，曹政奭在开场时摔倒，还马上演起来：「哈...开场就...这是什么啊！躺著就躺著，不管了，舞台导演Nim你也躺下吧！就这样继续，Let's go！」看起像是设定，但 Dancer 又很惊慌，但不管怎样都好好笑啊 XD

《机智医生生活》系列由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演，两季都有超高的讨论度。而私下「99s」的感情也非常好，只要对方有新作品都会为彼此应援！希望之后还有机会看到售后综艺啊～！



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