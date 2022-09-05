「文森佐」當店員來買鞋了！宋仲基客串《小女子》，帥爆了

宋仲基客串金高銀新劇《小女子》（又譯《小小姐們》、《小婦人》），大展帥顏。

日前播出的《小女子》第2集中，宋仲基登場，飾演了名牌鞋店的店員，一亮相就引得電視機前的觀眾們尖叫，直呼「帥暈了！」劇中，吳仁珠（金高銀 飾）為了追查陳花英（秋瓷炫 飾）的死因找到了鞋店，她發現收據不見之後開始懷疑陳花英是打算把鞋子送給某人當禮物。 吳仁珠穿著名牌鞋子找到了店裡，而這雙鞋子全韓國只有3雙，店員宋仲基一下子就認出了鞋子。 吳仁珠謊稱是自己收到的生日禮物，但當天喝得爛醉不確定是誰送的，還掏出申理事（吳政世 飾）的照片讓對方確認，宋仲基立刻認出了照片裡的申理事。



宋仲基穿著黑色的西裝，搭配白色襯衣，戴著一根黑色的領帶，梳著半劉海，造型和他之前主演的《黑道律師文森佐》裡的男主極為相似，也另觀眾們閃回「文森佐」時期。 宋仲基之所以友情出演《小女子》也是因為這部戲是《黑道律師文森佐》導演金熙元的新作，講義氣的他積極回應了導演的邀請，帥氣客串了一把。



這幾播出之後，韓網上出現大量大量關於宋仲基客串的帖子等，廣大粉絲們紛紛留言稱：「店裡真要有這麼帥的店員，每天都去買」、「文森佐去鞋店當臥底調查案件了嗎」、「和文森佐一模一樣啊」、「宋仲基太帥了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞