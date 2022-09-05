「文森佐」当店员来买鞋了！宋仲基客串《小女子》，帅爆了

宋仲基客串金高银新剧《小女子》（又译《小小姐们》、《小妇人》），大展帅颜。

日前播出的《小女子》第2集中，宋仲基登场，饰演了名牌鞋店的店员，一亮相就引得电视机前的观众们尖叫，直呼「帅晕了！」剧中，吴仁珠（金高银 饰）为了追查陈花英（秋瓷炫 饰）的死因找到了鞋店，她发现收据不见之后开始怀疑陈花英是打算把鞋子送给某人当礼物。 吴仁珠穿著名牌鞋子找到了店里，而这双鞋子全韩国只有3双，店员宋仲基一下子就认出了鞋子。 吴仁珠谎称是自己收到的生日礼物，但当天喝得烂醉不确定是谁送的，还掏出申理事（吴政世 饰）的照片让对方确认，宋仲基立刻认出了照片里的申理事。



宋仲基穿著黑色的西装，搭配白色衬衣，戴著一根黑色的领带，梳著半刘海，造型和他之前主演的《黑道律师文森佐》里的男主极为相似，也另观众们闪回「文森佐」时期。 宋仲基之所以友情出演《小女子》也是因为这部戏是《黑道律师文森佐》导演金熙元的新作，讲义气的他积极回应了导演的邀请，帅气客串了一把。



这几播出之后，韩网上出现大量大量关於宋仲基客串的帖子等，广大粉丝们纷纷留言称：「店里真要有这么帅的店员，每天都去买」、「文森佐去鞋店当卧底调查案件了吗」、「和文森佐一模一样啊」、「宋仲基太帅了」等。

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