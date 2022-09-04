不愧是「撕漫男」專業戶！車銀優在見面會透露將出演漫改劇《犬系戀人》，女主角大家想看誰出演呢？

車銀優在9月2日、3日在首爾舉行《2022 Just One 10 Minute [Starry Caravan]》個人粉絲見面會。

見面會上，車銀優也親自透露接下來將會出演漫改劇《犬系戀人》，消息一公開也讓粉絲們都相當期待！

은우 다음 작품은 오늘도 사랑스럽개#차은우



아로하들이랑 있을 때 가장 먼저 말해주고 싶었다고pic.twitter.com/33wGbucN6N — (@atr_wooo) September 3, 2022

《犬系戀人》講述女主角「韓海娜」是一名高中老師，因為家庭詛咒，所以一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事「陳書元」，當成暗戀對象「李寶謙」親上去...



海娜只好請書元吃飯，計畫趁他喝醉時，再親一次以解除詛咒，沒想到對方竟然怕狗！就這樣，海娜一邊想著如何解開詛咒，一邊與書元拉近距離，兩人也將展開一段互相推拉的浪漫愛情故事。不知道大家有沒有看過這部網漫呢？

此前，「撕漫男」車銀優曾出演過漫改劇《我的ID是江南美人》、《女神降臨》等，這次將《犬系戀人》飾演男主角「陳書元」一角，因為不記得在小時候所發生的事情，因此對狗產生恐懼非常怕狗，期待再次展現新魅力呀！



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