不愧是「撕漫男」专业户！车银优在见面会透露将出演漫改剧《犬系恋人》，女主角大家想看谁出演呢？

车银优在9月2日、3日在首尔举行《2022 Just One 10 Minute [Starry Caravan]》个人粉丝见面会。

见面会上，车银优也亲自透露接下来将会出演漫改剧《犬系恋人》，消息一公开也让粉丝们都相当期待！

은우 다음 작품은 오늘도 사랑스럽개#차은우



아로하들이랑 있을 때 가장 먼저 말해주고 싶었다고pic.twitter.com/33wGbucN6N — (@atr_wooo) September 3, 2022

《犬系恋人》讲述女主角「韩海娜」是一名高中老师，因为家庭诅咒，所以一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事「陈书元」，当成暗恋对象「李宝谦」亲上去...



海娜只好请书元吃饭，计画趁他喝醉时，再亲一次以解除诅咒，没想到对方竟然怕狗！就这样，海娜一边想著如何解开诅咒，一边与书元拉近距离，两人也将展开一段互相推拉的浪漫爱情故事。不知道大家有没有看过这部网漫呢？

此前，「撕漫男」车银优曾出演过漫改剧《我的ID是江南美人》、《女神降临》等，这次将《犬系恋人》饰演男主角「陈书元」一角，因为不记得在小时候所发生的事情，因此对狗产生恐惧非常怕狗，期待再次展现新魅力呀！



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