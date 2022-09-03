爆紅之後人就變了？安普賢被相識了十多年的舊友爆料：《梨泰院CLASS》之後他就斷聯+取消追蹤IG了！

安普賢被舊友爆料走紅之後就斷聯。

日前，KBS Cool廣播節目《李起光的歌謠廣場》邀請了柔道教練曺準浩，以及柔道選手曺準衒兩兄弟做客，兩人提到了高中同學安普賢。前段時間安普賢亮相tvN綜藝節目《背包客》，吐槽選手時期因為柔道部的原因，每次洗衣服時自己都備受壓力。節目中安普賢探訪了母校-釜山體育高中，提到：「當時每層樓只有3台洗衣機，經常和曺準浩、曺準衒兄弟兩打架。」三人國小、高中都是同學，是相識多年的老友。



曺準浩在節目裡透露：「一起讀釜山體高的時候關係非常好，但《梨泰院CLASS》之後就再也沒有聯繫過，號碼都換了。」說起時滿臉的惋惜神情，接著又隔著電視喊話：「現在輪到你請我喝酒了吧，你當年低谷的時候，我用奧運會獎牌的獎金請你喝了很多頓酒啊，現在是你該回請的時候了，我們真的很累，等你的回覆。」此外，曺準浩還爆料安普賢連IG都取消了關注，吐槽「普賢啊，你取關的時候我真的很傷心。 」 相關內容播出後，一度在韓網上引起熱議，震驚了不少網友。



安普賢在國中、高中時期作為拳擊選手活動，甚至參加過全國大賽，是當時賽場上的新星。 2007年，安普賢選擇放棄拳擊運動成為模特。 2014年，他出演了電視劇《黃金交叉》，正式進入演藝圈。 之後陸續出演了《最佳戀人》、《太陽的後裔》、《My Only Love Song》、《她的私生活》等。 2020年，安普賢參演了漫改劇《梨泰院Class》，首次挑戰反派角色，因出色演技受到觀眾好評，也讓他的演藝事業創下巔峰。

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