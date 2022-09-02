贈書活動：BTS傳達正向力，安慰被疫情所困的世局——《希望必定帶著考驗》

「是ARMY的你，在這個世代一定要看的書籍啊～」現在KSD送出《希望必定帶著考驗》書本給大家在這局勢中得到一絲絲的安慰！

詳情請參考以下：

送出： 書籍《希望必定帶著考驗：在COVID-19陰霾下，BTS傳遞出的正向力量》３本 (送出給３位，每位可得１本)

活動日期：即日起至9月7日

公佈日期：9月8日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的書籍會直接寄給得獎者

【內容簡介】

傳達正向力，安慰被疫情所困的世局！

從心理學角度，剖析BTS受歡迎的理由、引領粉絲文化的A.R.M.Y.心理、成員各自的人生觀、戀愛觀、性格等，解讀韓國社會內在結構性壓迫、不平等、偏見，融解被壓抑的心靈……

在現代人心中，比起「我果然很棒！」的自信感，好奇「別人怎麼看我？」的自尊心更强烈，所以害怕直接面對自我，因爲在無意識當中討厭自己。這是因爲在競爭激烈的今日生活中，自我的心靈被束縛，於是產生「與其這樣，寧可比別人更優秀」的欲望，那是因爲自我的欲望和現實中的自我之間存在極大差距之故。

對於我們來說，真正需要的是「瞭解自我」，因爲只有瞭解自己，才能產生愛自己所需的力量，才能擺脫擔心別人不認可自我的心態。網路世代現象研究，在疫情下，看BTS如何用歌曲安慰人心。

想了解更多書本的介紹，可以按此瀏覽～

特別鳴謝合作方：印刻文學

圖片：印刻文學提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方，以供核對及送出書籍之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

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