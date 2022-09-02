你一定看过他的表情包！「金馆长」本尊崔成国恋爱啦，以结婚为前提已稳定交往一年

今年52岁的男演员崔成国被曝正在热恋中。

提起崔成国，可能很多人不知道他是谁，但你一定用过或看过「金馆长」表情包，一个靠表情包称霸亚洲「包」（表情包）圈的男人。 姚明、崔成国、花泽香菜都因为夸张的表情而被内地网友们戏称为「表情包三巨头」，这件事情还被MBC《RADIO STAR》报导过。 而「金馆长」的标志性表情就是他的笑容——眉毛往下耷拉，嘴角夸张的张开，露出白花花的大白牙，开心中又带著耐人寻味的无奈。 后来还衍生出一系列以「金馆长」五官为主的表情包，备受网友们喜爱。



韩媒YTN Star独家报导称，崔成国与美貌年下圈外女友以结婚为前提恋爱，365天里360天都在见面，已经稳定交往了一年。 崔成国友人表示：「（女方）是一个外型清纯的美丽女人，两人是一见钟情」，据悉，女方住在在釜山，崔成国经常往返於首尔和釜山，虽然是异地恋，但长距离丝毫没有影响到两人的感情。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究